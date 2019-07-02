Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertliler tecrübeli futbolcuya 1 yıllık imza attırdı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"