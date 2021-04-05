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  • Emre Belözoğlu sarılıp özür diledi! Mert Hakan Yandaş...
Spor

Emre Belözoğlu sarılıp özür diledi! Mert Hakan Yandaş...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u sahasında 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile Mert Hakan Yandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:50 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:50
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Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele boyunca kulübede oturmazken futbolcularına sık sık direktifler verdi.

Oyunun her anında takımına hakim olmaya çalışan Belözoğlu, karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş'la dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi.

O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

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