Emre Belözoğlu sonrası büyük kriz çıktı! Hayal kırıklığına uğrattı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde yapılan 10'dan fazla transferden biri olan Mauricio Lemos, sarı-lacivertli takımın başına bela oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun transferi Lemos'u kadroda düşünmüyor ancak Uruguaylı savunmacı için gelen bir teklif bulunmuyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TRANSFERİYDİ

2020'nin yazında futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde birçok transfer gerçekleştirmişti. Las Palmas'tan 1.5 milyon euro bedelle transfer edilen Mauricio Lemos da Emre Belözoğlu'nun transferlerinden biriydi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-lacivertlilerde ilk sezonunda başarısız performansıyla hayal kırıklığına uğratan Mauricio Lemos, 2021'in yazında kiralık olarak Belçika ekibi Beerschot'a gönderildi. Uruguaylı savunmacı bu yaz sarı-lacivertlilere geri döndü.

GÖNDERİLMEK İSTENİYOR AMA...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun transferi Mauricio Lemos'u bu sezon kadroda düşünmüyor. Ancak sarı-lacivertlilere Uruguaylı stoper için şu ana kadar herhangi bir teklif gelmemesi krize neden oldu. Kadrosunda 22 yabancı oyuncu olan ve bunlardan bazılarıyla yollarını ayırması gereken Fenerbahçe için Lemos'un durumu probleme neden oldu.

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İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN TRANSFERLERİ

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki sportif direktörlüğü döneminde başta Lemos olmak üzere birçok transfere imza attı. Samatta, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Diego Perotti, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Sinan Gümüş, Belözoğlu'nun öne çıkan transferlerindendi.