İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5846
  • EURO
    18,3297
  • ALTIN
    986.903
  • BIST100
    3841.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devir sona erdi
Spor

Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devir sona erdi

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında hem Avrupa'da hem ligde tarih yazmaya devam ediyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, istatistikleriyle Mustafa Denizli'yi solladı. İşte detaylar...

18 Ekim 2022 Salı 20:22 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devir sona erdi
ABONE OL

Başakşehir'de başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Belözoğlu, yeni bir başarıya imza attı. Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki istatistiğiyle tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'yi geçti.

EMRE BELÖZOĞLU, LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, maç başına ortalama 2.22 puan ortalaması yakaladı.

AVRUPA'DA EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİLEĞİ BÜKÜLEMİYOR

Avrupa'da da başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu'nun ekibi, yenilgi yüzü görmedi. Gruplar aşamasında kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndan da çıkmayı garantiledi.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN TAHTINI DEVİRDİ

Opta verilerine göre; Emre Belözoğlu, görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30. galibiyetini alan Emre Belözoğlu, lig tarihinde Mustafa Denizli'yi yakalayarak bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör olmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.