Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devir sona erdi

Başakşehir'de başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Belözoğlu, yeni bir başarıya imza attı. Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki istatistiğiyle tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'yi geçti.

EMRE BELÖZOĞLU, LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, maç başına ortalama 2.22 puan ortalaması yakaladı.

AVRUPA'DA EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİLEĞİ BÜKÜLEMİYOR

Avrupa'da da başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu'nun ekibi, yenilgi yüzü görmedi. Gruplar aşamasında kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndan da çıkmayı garantiledi.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN TAHTINI DEVİRDİ

Opta verilerine göre; Emre Belözoğlu, görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30. galibiyetini alan Emre Belözoğlu, lig tarihinde Mustafa Denizli'yi yakalayarak bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör olmayı başardı.