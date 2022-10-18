Emre Belözoğlu tahtını yıktı! Bir devir sona erdi

Başakşehir'de başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Belözoğlu, yeni bir başarıya imza attı. Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki istatistiğiyle tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'yi geçti.
Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, maç başına ortalama 2.22 puan ortalaması yakaladı.
Avrupa'da da başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu'nun ekibi, yenilgi yüzü görmedi. Gruplar aşamasında kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi A Grubu'ndan da çıkmayı garantiledi.
Opta verilerine göre; Emre Belözoğlu, görev yaptığı 49. Süper Lig maçında 30. galibiyetini alan Emre Belözoğlu, lig tarihinde Mustafa Denizli'yi yakalayarak bu sayıya en çabuk ulaşan yerli teknik direktör olmayı başardı.