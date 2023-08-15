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Spor

Emre Belözoğlu: Telafi edebilecek süremiz var

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Telafi edebilecek süremiz var
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Önümüzde telafi edebilecek süremiz var." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına kötü bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bu durumdan mutlu olmadığını dile getiren Belözoğlu, "Hava şartları bizim için zorluydu. Ama oyuncularım biraz daha gösterdiğimiz uygulama konusunda istediklerimi de yaptıklarında oyunun karşılığı geldi. Ne zaman biraz kendileri doğaçlama, içgüdüsel oynadılar o zaman rakip cezalandırdı." diye konuştu.

Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzde telafi edebilecek süremiz var. Buraya gelirken 1-2 eksiklik oyuncuyla geldik. Maçın başında önemli bir oyuncumuz da sakatlandı. Biraz da kadromuzun derin olmadığını düşündüğümüzde elimizden geldiğince hamleler yaptık. Ama karşılığını alamadık. Oyun daha da geriye gitti. Üzgünüm. Alanyaspor'u ve Ömer hocayı tebrik ederim."

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