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Spor

Emre Belözoğlu: Trabzonspor ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor'u 3-1 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2022 Pazar 19:17 - Güncelleme:
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Emre Belözoğlu, "Trabzonspor'u, Abdullah Avcı'yı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı." dedi.

Kendi takımı için sezonu değerlendiren genç teknik adam, "9. haftada 6 puanla aldık takımı, 59 puan topladık. Biz geldiğimizden bu yana en çok puan toplayan Trabzonspor, ardından biz geliyoruz. Bu bir başarıdır. Ekibimiz çok iyi çalıştı, herkes elinden geleni yaptı." değerlendirmesini yaptı.

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