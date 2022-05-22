Emre Belözoğlu: Trabzonspor ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Emre Belözoğlu, "Trabzonspor'u, Abdullah Avcı'yı, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin en iyi takımıydı, şampiyonluk onların hakkıydı." dedi.

Kendi takımı için sezonu değerlendiren genç teknik adam, "9. haftada 6 puanla aldık takımı, 59 puan topladık. Biz geldiğimizden bu yana en çok puan toplayan Trabzonspor, ardından biz geliyoruz. Bu bir başarıdır. Ekibimiz çok iyi çalıştı, herkes elinden geleni yaptı." değerlendirmesini yaptı.