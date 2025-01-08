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Spor

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da bir trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
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Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da motorsiklet kazası geçirdi. Belözoğlu'nda kaza sonrasında küçük sıyrıklar oluştu. Belözoğlu'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

EVİNE DÖNDÜ

Belözoğlu'nun hastanede yapılan tetkiklerinde önemli bir şeyi olmadığı öğrenildi. Emre Belözoğlu'un bacağında ödem tespit edildi. Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü

SON OLARAK ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇALIŞTIRDI

2020 yılında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, 2021'de ise mart ayında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü oldu.

Genç teknik direktör, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı.

Daha sonra 2021-2023 yılları arasında Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, son olarak ise MKE Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

Eski milli futbolcu Fenerbahçe'de 2.30, Başakşehir'de 1.78, MKE Ankaragücü'nde ise 1.32'lik puan ortalaması elde etmişti.

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