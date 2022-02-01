Emre Belözoğlu transferde hız kesmiyor! Bir Mısırlı daha...

1 Şubat 2022 Salı 17:39 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 17:39

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'in, Mısır'ın FC Pyramids takımında forma giyen sol açık Ramadan Sobhi ile ilgilendiği öğrenildi. Sobhi'ye Celta Vigo'nun da talip olduğu ancak İspanya'da ara transfer döneminin dün itibariyle sona ermesiyle Başakşehir'in bu transferde yalnız kaldığı gelen haberler arasında.

RAMADAN SOBHİ BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATABİLİR

Fransız basınında çıkan haberlere göre; 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Türkiye'de 8 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi bitimine kadar Başakşehir'e imza atabileceği ifade edildi.

İNGİLTERE'DE DE FORMA GİYDİ

Ramadan Sobhi'nin FC Pyramids ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Al Ahly altyapısından yetişen Mısırlı oyuncu, kariyerinde Stoke City ve Huddersfield Town gibi İngiliz takımlarında da forma giydi.

SOBHİ AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

Bu sezon Pyramids ile 11 resmi maça çıkan Sobhi, 3 asist yaparken, henüz gol atamadı.

2022 Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde yarın ev sahibi Kamerun'a konuk olacak Mısır'ın kadrosunda Ramadan Sobhi de bulunuyor.