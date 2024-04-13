İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz
Spor

Emre Belözoğlu: Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Henüz kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerlerde bitirebilmek adına vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz' dedi.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında mücadele ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, takım olarak kritik bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Rakibin konumu bizim de konumumuzu düşündüğümüzde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü skorlara yansıtamadık. 3 haftadır işler iyi gidiyor. Henüz kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerlerde bitirebilmek adına vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 6 maç var. Süper Lig'de özellikle böylesine birbirine yakın rakiplerin baktığınızda bugün ligin dördüncüsü bizim sadece 10 puan üstümüzde. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Detaylar farkları ortaya çıkardı. Bu sene biz geldiğimizden beri 10 tane beraberlik aldık. Bu 10 beraberliğin 7-8 tanesi kazanmaya yakın oyunlardı. Bu 4-5 tane oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm ama işimiz daha bitmedi" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.