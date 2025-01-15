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Spor

Emre Belözoğlu'dan imza sonrası ilk açıklama! ''Antalyaspor'u en iyi yere getireceğiz''

Alex de Souza'nın ayrılığı sonrası Antalyaspor'a imza atan teknik direktör Emre Belözoğlu imza töreni sonrası konuştu

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'dan imza sonrası ilk açıklama! ''Antalyaspor'u en iyi yere getireceğiz''
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Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile anlaşan Emre Belözoğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ YERE GETİRECEĞİZ"

Takımı iyi bir yere getirmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu "Büyük Antalyaspor camiası, taraftarı öncelikle onlara ilk söz olarak elimizden geleni yapacağımızı ve onları mutlu edeceğimize söz vererek başlamak istiyorum. Antalyaspor'u en iyi yere getireceğimize inanıyorum." dedi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Açıklamalarına devam eden Emre Belözoğlu "Birçok takımla ilgili fikirlerimiz vardı. Antalyaspor da bunlardan biriydi. Buraya gelirken detaylı bir şekilde incelemeden bu noktaya gelmezdim. Önümüzde bazı sıkıntılar olabilir ama mevcut kadroyla da takımın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Transfer daha sonra konuşulacak bir konu olabilir bizim için." ifadelerini kullandı.

"ALEX DÖNEMİNE ELEŞTİRİM OLMAZ"

Görevden ayrılan Alex de Souza ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu "Alex ile telefonda görüştüm. Ayrıca yüz yüze görüşeceğiz. Çok hızlı gelişti süreç. Alex, benim çok yakın ve birlikte oynadığım biri. Çok değer verdiğim birisi. Benim için hep değerli kalacak. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan daha zor. İstediği oyunu oturtması için teknik direktörlerin birçok parametre var. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlere eleştirel bakmadım. Elinden geleni yaptı, futbolcular da öyle. Ayrılıklar olabiliyor, doğal süreçler. Benim söyleyebileceğim daha güçlü bir oyun. Elimizdeki güce göre küçük dokunuşlarla, ilk yarı toplanan puanın minimum 8-9-10 puan üzerine çıkmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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