13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti'de son dakika gelişmesi. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Arjantinli yıldızın geçirdiği sakatlık ile ilgili Sportif Direktör Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi. Perotti’nin sakatlığının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Belözoğlu, “Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor” dedi.

'DURUMU MENAJERLERİNE DE İLETTİK'



Sürecin iki taraf içinde istenmedik bir yönde ilerlediğini vurgulayan Belözoğlu, “Perotti’nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız.' diye konuştu.

'DÜNYADA ŞU AN 8 TANE VAR VE 7’Sİ TRAFİK KAZASI'



Perotti'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen tecrübeli futbol adamı, “Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.” ifadelerini kullandı.

Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, özellikle Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki performansıyla taraftarı mest etmişti.