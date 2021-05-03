Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz açıklaması

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:08

Fenerbahçe tarihinin içinde yer almanın şeref olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe koca bir çınar, tam 114 yıl. Tarihimiz gerçekten çok büyük isimlerle dolu. İnşallah kulübümüz, camiamız nice 100 seneler, 114 seneler yaşar. Camiamızı mutlu ederek bizler de bu seneler içinde yer aldık, bizim için büyük şeref." dedi.

Kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Artık ligin sonu geldi, kimsenin işi kolay değil. Rakiplerimiz kazandı, biz de kazanmak zorundayız. Özgüvenli, inandığımız oyun çerçevesinde oynamaya çalışacağız. İç sahadaki grafiği devam ettirme amacındayız." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in sakatlığıyla ilgili konuşan genç teknik adam, "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, risk etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Herkes elinden geleni yapacaktır, 24-25 önemli oyuncum olduğunu söyledim, herkese şans gelecekti, bugün de o günlerden biri. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.