Emre Belözoğlu'na yurt dışından sürpriz talip! 20 yıl sonra bir ilk olacak...

Başakşehir'de başarılı performansıyla takımı 15. sıradan aldığı 4. sıraya taşıyan Emre Belözoğlu'na İtalya'dan talip var. Serie B ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino'nun Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirmek istediği iddia edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA İTALYAN KANCASI

Süper Lig'in 9. haftasında başına geçtiği Başakşehir'i 15. sıradan alarak 4. sıraya getiren ve Avrupa potasına sokmayı başaran Emre Belözoğlu, performansıyla alkış topladı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie B ekibi Brescia, Belözoğlu'na talip oldu. Mevcut teknik direktörü Eugenio Corini ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Brescia'da başkan Massimo Cellino'nun aklında Emre Belözoğlu ismi var.

İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Haberde, Emre Belözoğlu'nun İtalya'da bir yedek kulübesi hayal ettiği ve önümüzdeki yaz İtalyan futboluna gerçekten adım atabileceği belirtildi.

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Emre Belözoğlu, eğer İtalya'ya giderse 2000-2001 sezonunda Serie A'da Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in ardından 20 yıl sonra İtalya'ya giden ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçecek.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında 28 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki genç teknik adam bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına ortalama 1.93 puan topladı.