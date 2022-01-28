Emre Belözoğlu'ndan Alex de Souza ve Aykut Kocaman açıklaması

28 Ocak 2022 Cuma 18:52 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:52

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında söylediği iddia edilen "Çalıştığım en kötü teknik direktördü." ifadesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

İkisi de çok konuşan isimler değil. Özel isimler. Fenerbahçe tarihinin 2 çok önemli parçası. Birbirinden ayırt edemezsiniz. Alex'in hangi soru karşısında bu cevabı verdiğini ben bilmiyorum. Okuduklarım üzerinden değerlendirebilirim. Herkesin kendi fikridir. Saygı duyuyorum. Aykut Kocaman ile Alex'in beraberliğini bilen birisi olarak, şampiyonlukları ve 3 Temmuz'u beraber yaşadık. Benim de çok fikirlerim var ama söylerken kendimi tutuyor, yaşanmışlıklara binaen susuyorum. Aslında susmak da büyük bir şereftir. Birazcık spekülasyonları oluşturuyor. Zaten Fenerbahçe çok zor süreç yaşıyor. Bunu da kullanıyorlar. Alex de böyle bakmalı. Ne Aykut Kocaman'ı Alex'ten, ne de Alex'i Aykut Kocaman'dan kimse ayıramaz. Aykut Kocaman bu ligi en iyi bilen teknik direktördür. Bu konuşma ve üslup, totalde kişilerden çok camialara zarar veriyor. Alex'i de Aykut Kocaman'ı da çok seviyorum. İkisi de çok değerli. Alex de Fenerbahçe futbol tarihinin gördüğü en büyük yabancı futbolcu. Bir gün gelip ikisi de beraber çalışabilir. Neden olmasın? Oyuncuyken Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Fatih Terim ile gerginliğim oldu. Hiçbir zaman her şey güllük gülistanlık değildir. Alex ile Aykut Kocaman'ın birbirlerinden ortak menfaat çıkardıklarını gördüm. Ben o tarafına bakıyorum. Teknik adamlıkta, oyuncularla alttan aldığınız ya da üste çıktığınız süreçler olur. Yönetmek kolay değildir. En zor oyuncu bendim. Zor bir takım vardı Aykut Kocaman'ın elinde. Ben ikna edilmesi zor bir oyuncuydum. Ben Aykut Kocaman için zordum, onun tarzı da benim için zordu. Güzel anılar kalmıştır. Camiamızın nasıl zorluklar yaşadığını biliyorum. Aykut Kocaman benim için her zaman değerli biri olarak kalacaktır. Bu ne olursa olsun değişmez.