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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı açıklaması: Elimizden geleni yapacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı açıklaması: Elimizden geleni yapacağız
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Aslında ilk 20-25 dakika Rizespor daha baskındı, kontrol onlardaydı. Biz iki oyuncu ile baskı yaptık, arkada fazla kalmak istedik çünkü arkaya koşu atan sekiz numaraları ve Ali Sowe vardı. Rizespor, sert bir takım. 20. dakikaya kadar oyun istedikleri gibi gitti. Baskımızı bire bire çevirince oyun bize döndü. Orada öne geçebilirdik. Devre arasında oyunculara uyarım oldu. Yine oyun bizdeydi ama orada basit, çalıştığımız yerden gol yedik. Sonrasında oyunda bir 15 dakikalık kayıp var bizim adımıza. Rizespor, ikinci golü de bulabilirdi o arada. Sonraki hamlelerle maç bize döndü. Futbol, enteresan bir oyun. Ben bugün aslan payını bütün oyuncularıma veriyorum. 1-0'ken Kenan Piric inanılmaz bir top kurtardı. Antalya şehrinin daha bütün bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Onların bu takıma destek vermeleri gerekiyor. Buna ihtiyacımız var." dedi.

GALATASARAY MAÇI

44 yaşındaki teknik adam, "Hamle yapıyor ve karşılığınız alıyorsunuz bazen, bugün böyle bir maç oldu. Çok değerli bir 3 puan kazandık arka bloktan uzaklaşmak adına. Cumaya kadar Galatasaray maçına hazırlanacağız. Orada da elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor iyi bir takım ve İlhan Palut değerli bir teknik direktör. Onlara da bundan sonra başarılar dilerim." diye konuştu.

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