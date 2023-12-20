Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

"HAKLININ ACELESİ YOK"

"Maçtan bir gün önce mecbur kaldığım için bu konuşmayı yapıyorum. Haklının acelesi yok. Maçla ilgili çok konuşacak bir şey olmadığını ve üzgün olduğumu söyledim ama çok karşılığı olmadı sanırım. Ben olayı duyduğumda soyunma odasındaydım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Takımım adına kendisinden 3-4 kere özür diledim. Kendisi de bugün yapmış olduğu ifade de üzülerek söylüyorum kendisini ele verdi."

"ÇOK ACELE ETTİ"

"Kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 maçıma birinci hakem olarak atanmış, hiç böyle bir olayımız olmadı. Hayatım boyunca ani kararlar alarak Türk futbolundaki kötü çocuk oldum. Hiçbir maça bir planla çıkmadım. Beni bilen bilir; kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin lafıyla iş yapmaz. Kırmızı çizgilerin başkanımız tarafından ihlal edildiğini ifade ettim. Gelinen noktada Türk futbolu adına üzgünüm. Ben futbolu çok seviyorum. Yakında Meler'den özür dilediğim görüntüler ortaya çıkacaktır. Çok acele etti kendisi. Bu, algının gerçeğin önüne geçme hali yeterince yorucu hale gelmeye başladı. Bu mağdur olma durumundan kendilerine bir pay çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Böyle popülist yaklaşımlarla bir yere varamayız. Beni hedef göstererek bir çok insanı mutlu edebilirsiniz ama doğrulardan şaşarsınız."

"ONA KIRGINIM"

"Provokasyondan bahsetmiş Halil Hoca... Kendi maçlarını ederse provoke eden tarafın biz olmadığımızı görebilir. Onun maçlarında hiçbir provoke edecek hiçbir tavır içinde bulunmadım. Yaşanan olaydan ötürü çok üzgünüm ve ona yardım etmeye çalışan biri olarak kırgınım. Bu alınganlıkları bugün bitirmek istiyorum."

"BENİ KİMSE DURDURAMAZ"

"Bir şey yapmak isteyen yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Benim orada hakeme gitme isteğimi kimse durdurmadı, böyle bir şey yaşanmadı. Sahanın içinde bunlar yokmuş gibi davranıp, olayın azmettiricisi gibi gözüktürülmeye başlanmam... Haklı olduğuna inanıyorsa, yapmaması gereken bir röportajdı bu. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bir şey yapmak istersem, beni kimse tek koluyla durduramaz."

"BAŞKANI DEĞİL TANIDIĞIMI KORUDUM"

"Kötü çocuk biz oluyoruz. Herkes paylaşım yapıyor sosyal medyadan aynı anda. Ailelerimiz görüyorlar, üzülüyorlar. Yaptığım şey, sayın başkanımızın yaptığı hatayı değil, tanıdığım şahsiyetini korumaya çalışmak. Gerçekleri konuşmayı bıraktığımız an ben endişelenmeyi bırakıyorum."