İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1336
  • EURO
    31,9291
  • ALTIN
    1907.46
  • BIST100
    7659.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e jet cevap! ''Haklının acelesi yok''
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e jet cevap! ''Haklının acelesi yok''

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara jet hızında cevap verdi. Belözoğlu yaptığı açıklamada 'Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim.' dedi. İşte detaylar...

20 Aralık 2023 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e jet cevap! ''Haklının acelesi yok''
ABONE OL

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

"HAKLININ ACELESİ YOK"

"Maçtan bir gün önce mecbur kaldığım için bu konuşmayı yapıyorum. Haklının acelesi yok. Maçla ilgili çok konuşacak bir şey olmadığını ve üzgün olduğumu söyledim ama çok karşılığı olmadı sanırım. Ben olayı duyduğumda soyunma odasındaydım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Takımım adına kendisinden 3-4 kere özür diledim. Kendisi de bugün yapmış olduğu ifade de üzülerek söylüyorum kendisini ele verdi."

"ÇOK ACELE ETTİ"

"Kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 maçıma birinci hakem olarak atanmış, hiç böyle bir olayımız olmadı. Hayatım boyunca ani kararlar alarak Türk futbolundaki kötü çocuk oldum. Hiçbir maça bir planla çıkmadım. Beni bilen bilir; kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin lafıyla iş yapmaz. Kırmızı çizgilerin başkanımız tarafından ihlal edildiğini ifade ettim. Gelinen noktada Türk futbolu adına üzgünüm. Ben futbolu çok seviyorum. Yakında Meler'den özür dilediğim görüntüler ortaya çıkacaktır. Çok acele etti kendisi. Bu, algının gerçeğin önüne geçme hali yeterince yorucu hale gelmeye başladı. Bu mağdur olma durumundan kendilerine bir pay çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Böyle popülist yaklaşımlarla bir yere varamayız. Beni hedef göstererek bir çok insanı mutlu edebilirsiniz ama doğrulardan şaşarsınız."

"ONA KIRGINIM"

"Provokasyondan bahsetmiş Halil Hoca... Kendi maçlarını ederse provoke eden tarafın biz olmadığımızı görebilir. Onun maçlarında hiçbir provoke edecek hiçbir tavır içinde bulunmadım. Yaşanan olaydan ötürü çok üzgünüm ve ona yardım etmeye çalışan biri olarak kırgınım. Bu alınganlıkları bugün bitirmek istiyorum."

"BENİ KİMSE DURDURAMAZ"

"Bir şey yapmak isteyen yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Benim orada hakeme gitme isteğimi kimse durdurmadı, böyle bir şey yaşanmadı. Sahanın içinde bunlar yokmuş gibi davranıp, olayın azmettiricisi gibi gözüktürülmeye başlanmam... Haklı olduğuna inanıyorsa, yapmaması gereken bir röportajdı bu. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bir şey yapmak istersem, beni kimse tek koluyla durduramaz."

"BAŞKANI DEĞİL TANIDIĞIMI KORUDUM"

"Kötü çocuk biz oluyoruz. Herkes paylaşım yapıyor sosyal medyadan aynı anda. Ailelerimiz görüyorlar, üzülüyorlar. Yaptığım şey, sayın başkanımızın yaptığı hatayı değil, tanıdığım şahsiyetini korumaya çalışmak. Gerçekleri konuşmayı bıraktığımız an ben endişelenmeyi bırakıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.