İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 4 değişiklik! Pizzi ve Trezeguet...
Spor

Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 4 değişiklik! Pizzi ve Trezeguet...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:30
ABONE OL

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan iki oyuncu, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Gaziantep FK'ya karşı giydi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda ikisi zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Tolga Ciğerci, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç yerine Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Tolga Ciğerci ve Duarte kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir de kadroya dahil edilmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Salih Uçan ise yedekler arasında yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.