Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 5 değişiklik! Mesut Özil...

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Bababacan - Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lucas Lima - Ndayishimiye, Aleksic, Szysz, Chouiar, Mesut Özil - Stefano Okaka"