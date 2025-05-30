Futbolculuğu döneminde Inter'in formasını giyen Emre Belözoğlu, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

INTER İÇİN YENİDEN ZİRVE ZAMANI

Futbolculuk döneminde Inter forması giyen Emre Belözoğlu, İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı maç öncesinde duygularını paylaştı. "Inter benim ikinci evim" diyen Belözoğlu, teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımı her geçen sezon daha ileriye taşıdığını belirtti.

Geçen sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak bu sezon tüm kulvarlarda mükemmel bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Belözoğlu, "Bu yıl kazanacağımıza inanıyorum. Hem taraftar olarak hem de Münih'te bir Türk televizyonunda maçı yorumlayacağım" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA TAM NOT

Belözoğlu, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında da övgü dolu sözler söyledi. Almanya'da milyonlarca Türk kökenli insanın Hakan gibi milli takımı yürekten sahiplendiğini belirten Belözoğlu, "Hakan sahadayken insanlar onu bizden biri olarak görüyor, herkesin idolü" dedi. Serie A'nın en iyileri arasında gösterdiği Çalhanoğlu'nun Avrupa'da da elit orta sahalar arasında olduğunu vurgulayan Belözoğlu, onu genç yaşlarından beri tanıdığını da ifade etti.

MİLANO'DA GEÇEN GÜNLER

Öte yandan Inter kariyerine dair anılarını paylaşan Emre Belözoğlu, o dönemi "NBA gibiydi" sözleriyle tanımladı. "Juventus, Milan, Roma, Lazio gibi çok güçlü takımlarla kıyasıya mücadele ediyorduk" diyen Belözoğlu, sadece bir kez İtalya Kupası kazanmış olsalar da, büyük futbolcularla aynı sahayı paylaşmanın kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti. Ronaldo ve Zanetti gibi efsanelerle çalışmanın bir şans olduğunu da ekledi.

SAKATLIKLARLA GELEN PİŞMANLIK

Emre Belözoğlu, Inter kariyerinde yaşadığı sakatlıkların hayallerini sınırladığını belirterek, "Sahada her sorunu çözebileceğimi sanıyordum, bu yüzden biraz küstahça davranıyordum" dedi. Zamanla fiziksel sorunlar yaşadığını ve bu süreçte olgunlaşamadığını itiraf eden Belözoğlu, evlilik ve profesyonel yaşama odaklanmasının ardından futbolu merkeze alarak 40 yaşına kadar oynadığını belirtti. "Inter'de bu kafaya sahip olsaydım, hikaye çok farklı yazılırdı" diyerek geçmişe dönük içten bir değerlendirmede bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE YENİ HEDEFLER

Futbolculuk döneminde belirli bir kulübü hayal etmediğini belirten Emre Belözoğlu, teknik direktörlükte ise Inter, Newcastle United veya Atletico Madrid gibi kulüpleri çalıştırmayı hayal ettiğini söyledi. "Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Maç izliyorum, analiz yapıyorum ve bu hayatı çok seviyorum" diyen Belözoğlu, doğru yolda olduğunu hissettiğini belirtti.