  • Emre Belözoğlu'ndan istifa cevabı: Gereğini yapacağım
Spor

Emre Belözoğlu'ndan istifa cevabı: Gereğini yapacağım

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahalarında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu istifa sorusuna da cevap verdi.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan istifa cevabı: Gereğini yapacağım
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sahalarında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ HAKEMİ BELİRLEYİCİ OLDU"

Belözoğlu, mağlubiyetin sadece oyuncularına bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Geçen sezon ligin en yumuşak takımlarından biriydik, bu sene de devam ediyor. Ancak bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de payı var. Ne kırmızı kartları gösterdi, daha 1. dakikadan itibaren bunu hissettirdi. Rizespor'u ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.

"5 GOLÜN 4'ÜNDE BİREYSEL HATA"

Takımının yaptığı basit hatalara değinen Belözoğlu, "Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bunun altında sadece oyuncuların performansı yok, benim de çıkarmam gereken paylar var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin." dedi.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Son haftalardaki düşüşe dikkat çeken genç teknik adam, "Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya'da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin, başkanla konuşup gereğini yapacağım." şeklinde konuştu.

