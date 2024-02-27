Emre Belözoğlu'ndan 'istifa' cevabı!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendisi için çok özel bir camia olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe benim için her zaman çok özel. Bugün Ankaragücü için mücadele edecek olsam da her zaman Fenerbahçe için en iyisini isterim. Bugün bize moral getirecek bir oyun ve mücadeleye ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu var ancak ne olursa olsun biz sahada mücadelemizi vereceğiz." dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Hafta içi Kayserispor maçında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı istifa açıklamasına değinen Belözoğlu, "Ben hiçbir zaman pes etmeyi kabul etmiyorum. Skor 2-0'dan 3-2'ye dönünce gereğini yapacağımı söylemiştim. Kulüp başkanımız sağ olsun teveccüh gösterdiler. Burada beraber sonuna kadar mücadele etme kararı aldık. İnşallah bu teveccühün karşılığını veririz." ifadelerini kullandı.