Emre Belözoğlu'ndan Lincoln ve Mert Hakan itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Karşımızda çok daha iyi takım vardı. Oyuncular gösterdiğimiz plana sadık kaldılar. Ne zaman sadık kalmaktan vazgeçtiler, işimiz zora girdi. Oyuncular kendi becerilerince en iyisini yaptılar. Bence oyunun başı itibarıyla 30 dakikayı, 65-70'lere çekebilseydik farklı olurdu. Fenerbahçe'nin çok ciddi gücü var. Oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BURAYA DEFANS YAPMAYA GELMEDİK"



Müsabakaya 11'de başlayan Ali Sowe ve diğer forvet oyuncularının performansıyla ilgili ise Belözoğlu, "Ali Sowe bizim için çok değerli oyuncu. Biz bir ivme yakaladık. 19 maçta 4. kez mağlup olduk. Mevcut kadro bu planları yapmaya itiyor. Ön blokta beklediğimiz performans yoktu. Buraya defans yapmaya gelmedik. Ön blok oyuncularımın performansı konuşulabilir ama yine de istek var. Bu 3 oyuncu da elinden geleni yapıyorlar. Birbirinden ayırmadan bir bütün olarak bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LİNCOLN VE MERT HAKAN KATKI VERECEK OYUNCULAR"



Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan genç teknik adam, Fenerbahçeli Lincoln ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili sorulan soruya, "Bizim transfer isteğimiz var. Çok da oyuncu geldi. Buraya net katkı verecek oyuncular. Lincoln ve Mert Hakan çok fazla süre bulamayan oyuncular. Bizim takıma net katkı verecek oyuncular. Herhangi görüşmemiz olmadı. Ayın 9'una kadar süremiz var. En doğru oyuncuları içeri katabileceğimize inanıyorum" yanıtını verdi.

"BAHADIR'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"



Kaleci Bahadır'ın bu akşamki performansıyla ilgili soruya ise Ankaragücü'nün teknik patronu, "Bahadır, geldiğimiz günden beri çok çalışan bir oyuncu. Tek bir oyuncu olarak değerlendirmemiz lazım. Savunmamız da iyiydi. Onun iyi oynaması bizi rahatlatıyor. Hata yaptığında bunun sorumluluğu daha büyük oluyor. Oynadığı pozisyon kolay pozisyon değil. Performansından memnunuz. Daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.

"İLK 5'İ ZORLAMAK İSTİYORUZ"



Süper Lig'de puan farkının yakın olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "Mevcutta teknik adamlar, kendi formasyonlarını geçirmeye çalışıyor. Oyuncu kalitesi olan takımların net üstünlüğü var. Pendikspor bile yaptığı hamlelerle 40-50 puanlara ulaşabilir. Biz iyi bir yoldayız. Aramıza katacağımız net oyuncularla ilk 5'i zorlamak istiyoruz. 8 puan fark fazla değil. Ben öne bakmak istiyorum. Mevcut gücümüzü bilerek oynamamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.