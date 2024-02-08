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Spor

Emre Belözoğlu'ndan transfer hamlesi!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'nün Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

8 Şubat 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan transfer hamlesi!
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş'ın ayrılık hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların genç sol bekinin, Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü'ne transfer olacağı öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Ankaragücü, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar kiralanması adına Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

Genç sol bekin gün içinde Başkent'e giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

21 yaşındaki sol bek bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıktı ve 700 dakika sahada kaldı.

Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.

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