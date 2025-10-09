İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Emre Belözoğlu'ndan veda mesajı

Antalyaspor ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada ayrılık kararının camia için hayırlı olacağına inandığını söyledi. Belözoğlu, görev süresince gösterilen destek için teşekkür etti.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan veda mesajı
Antalyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde ayrılık kararının hem ekibi hem de Antalyaspor camiası adına hayırlı olacağına inandığını söyledi. Belözoğlu, Antalyaspor'un her zaman kalbinde özel bir yerde olacağını belirtti.

Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugününü ve yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak."

