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Spor

Emre Belözoğlu'nu Avrupa kulübü resmen istiyor! Canlı yayında teklifi duyurdu

Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki başarılı performansıyla beğeni toplarken yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Emre Belözoğlu'na gelen teklifi canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

20 Eylül 2022 Salı 21:58 - Güncelleme:
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Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı performansıyla dikkat çeken Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Sinan Engin, yurt dışından Emre Belözoğlu'na tekliflerin olduğunu söyledi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA TEKLİF VAR"

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt dışından da birçok takımın Belözoğlu'nu istediğini belirten Engin, "İsterse Avrupa'da şu an iyi bir takıma gidebilir." ifadelerini kullandı.

Sinan Engin, Emre Belözoğlu için ayrıca " Geleceğin en önemli teknik adamı olacak." dedi.

BİLEĞİ BÜKÜLEMİYOR

Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in bileği bükülmüyor. Bu sezon toplam 14 resmi maça çıkan turuncu-lacivertliler hiç mağlubiyet yaşamadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında Avrupa ve lig olmak üzere toplam 14 resmi maça çıktı. Belözoğlu, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 42 yaşındaki adam hiç yenilgi almazken maç başına 2.43 puan ortalamasını yakaladı.

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