Emre Belözoğlu'nu yıkan haber! Resmen açıklandı

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu bu sezonun ortasında devraldığı Medipol Başakşehir'i alt sıralardan kurtararak ligde dördüncü sıraya kadar yükseltti. 41 yaşındaki genç teknik adam Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Avrupa kupalarını hedefliyor. Gelecek sezon hazırlıklarını da yapan Emre Belözoğlu orta saha transferi için Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyordu. Ancak gurbetçi yıldız Bild'in haberine göre Dortmund ile anlaştı.

EMRE BELÖZOĞLU YILDIZ OYUNCUYU KAÇIRDI

24 yaşındaki Salih Özcan önümüzdeki sezon Dortmund forması giyecek. Merkez orta saha oynayan yıldız oyuncu teknik ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Emre Belözoğlu da Salih Özcan'ı Fenerbahçe'deki görev sürecinden bu yana takip ediyordu. Salih bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı. 24 yaşındaki oyuncu 2 gollük performans sergiledi.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE BELÖZOĞLU AVRUPA KUPALARINA ÇOK YAKIN

Medipol Başakşehir'in başına geçtiğinde sadece 6 puanı bulunan turuncu-lacivertlileri 62 puanla dördüncü sıraya yükselten Emre Belözoğlu'nun Süper Lig'in bitimine bir hafta kaldığı haftada en yakın takipçisi Alanyaspor'un 61 puanı bulunuyor. Başakşehir son haftada alacağı üç puan ile Avrupa kupalarına gitme hakkı kazanacak.

Star Gazetesi