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Spor

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i Beşiktaş maçına odaklandı

Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor.

AA12 Ekim 2021 Salı 14:28 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:28
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Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Orta-şut çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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