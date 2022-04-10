Emre Belözoğlu'nun bir sonraki durağı belli oldu! Fatih Terim'den sonra bir ilk

Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında Skorer TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Eröğüt, Emre Belözoğlu'nun bir gün turuncu-lacivertlilerden ayrılacağını ancak ayrılma sebebinin Avrupa'ya gitmek olacağını belirtirken, "Serie A'da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Eröğüt'ün Emre Belözoğlu açıklamaları:

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİSİ..."

Çok kötü bir dönemde takımın başına gelen Aykut Kocaman'ın geldiğini belirten Mustafa Eröğüt, "Ondan sonra Emre hoca ile bir süreç başladı. Emre hoca bu kulübün 4 sene kaptanlığını yapmış, benim gözümde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ve bundan sonra da Türk futboluna vereceği çok şey var." dedi.



"YILLAR SONRA EMRE BELÖZOĞLU OLACAKTIR"

Belözoğlu'nun geleceği hakkında da konuşan Eröğüt, "Umarım Serie A'da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır. Tabii o da teknik direktörlük kariyerinin başında." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'DEN BU YANA BİR İLK OLABİLİR

Emre Belözoğlu eğer Serie A'ya giderse 2000-2001 sezonunda İtalya Serie A'da Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'in ardından İtalya'ya giden ilk Türk teknik direktör olacak.

"KARAR VERMEK BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLMADI"

Genç teknik adam için Başakşehir'in doğru adres olduğunu ve Belözoğlu'nun takımı iyi tanıdığını belirten Eröğüt, "Karar vermek bizim için çok zor olmadı. Dedik ki bu sıkıntılı süreçte Emre Belözoğlu ve onun liderliği bizim sıkıntılarımızı çözecektir. Hakikaten geldikten sonra da az önce bahsettiğim Avrupa Kupaları'na gitmek hedefine de bizi yaklaştıran bir performansımız oldu. Umarım kalan haftalarda da istediğimiz skorları elde ederiz." şeklinde konuştu.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu'nun elbet bir gün turuncu-lacivertli ekipten ayrılacağını söyleyen Eröğüt, "Emre hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa'da bir takıma gitmek olur." dedi.