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  • Emre Belözoğlu'nun çok istediği isim Fenerbahçe'de!
Spor

Emre Belözoğlu'nun çok istediği isim Fenerbahçe'de!

Son dakika transfer haberleriyle çalkalanan Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile anlaşamayan Dorukhan Toköz ile el sıkıştığı öne sürüldü.

12 Ocak 2021 Salı 10:51 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:53
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Fenerbahçe’de herkesin gözü kulağı Mesut Özil transferi ve stopere yapılacak takviyede ancak Sarı-Lacivertliler, Dorukhan Toköz’den de vazgeçmiş değil. Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ’LA ANLAŞAMADI

Dorukhan, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı. Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE’YLE SÖZ KESTİ İDDİASI

Dorukhan’la Avrupa’dan ilgilenen takımlar olsa da henüz Beşiktaş’ın kapısını çalan olmadı. Yıldız futbolcunun ise Sarı-Lacivertliler ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe, Dorukhan Toköz konusunda aceleci davranmayarak sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş eğer bu transfer döneminde yıldız futbolcuyu satamazsa Sarı-Lacivertliler bu planını hayata geçirebilir.

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