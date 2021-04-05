Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu ilk maçına Yukatel Denizlispor karşısında çıkarken, karşılaşma esnasında büyük bir heyecan yaşadı.
Maç içerisinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Belözoğlu, 65. dakikada Samatta'nın kaydettiği golde büyük bir sevinç yaşadı.
Golün ardından başta Samatta ve İrfan Can olmak üzere tüm takım Emre Belözoğlu'nun yanına giderken, genç çalıştırıcı takımını kutladı ve golün mutluluğunu "Devam devam devam" sözleriyle yaşadı.