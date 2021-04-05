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Spor

Emre Belözoğlu'nun o sözleri TV'den duyuldu, Fenerbahçe'de büyük sevinç

Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına Yukatel Denizlispor karşısında çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, Samatta'nın attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Bütün takım gol sevinci yaşadığı sırada Belözoğlu'nun sözleri ekranlara yansıdı. Genç teknik adam, 'Devam devam devam' diyerek oyuncularını motive etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:04
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu ilk maçına Yukatel Denizlispor karşısında çıkarken, karşılaşma esnasında büyük bir heyecan yaşadı.

Maç içerisinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Belözoğlu, 65. dakikada Samatta'nın kaydettiği golde büyük bir sevinç yaşadı.

Golün ardından başta Samatta ve İrfan Can olmak üzere tüm takım Emre Belözoğlu'nun yanına giderken, genç çalıştırıcı takımını kutladı ve golün mutluluğunu "Devam devam devam" sözleriyle yaşadı.

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