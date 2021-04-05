05 Nisan 2021 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:04

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçen Emre Belözoğlu ilk maçına Yukatel Denizlispor karşısında çıkarken, karşılaşma esnasında büyük bir heyecan yaşadı.

Maç içerisinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Belözoğlu, 65. dakikada Samatta'nın kaydettiği golde büyük bir sevinç yaşadı.