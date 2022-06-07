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  • Emre Belözoğlu'nun sır gibi sakladığı transfer resmen ortaya çıktı! Yılın olayı gerçekleşiyor
Spor

Emre Belözoğlu'nun sır gibi sakladığı transfer resmen ortaya çıktı! Yılın olayı gerçekleşiyor

Emre Belözoğlu'nun sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı. Medipol Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hedefinin Fenerbahçe'den Ozan Tufan olduğu belirtildi. İşte detaylar...

İHA7 Haziran 2022 Salı 21:54 - Güncelleme:
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun transferdeki hedefi belli oldu. Başarılı çalıştırıcı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'a talip oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN HEDEFİ OZAN TUFAN

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktörlüğe getirildiğinden bu yana başarılı işlere imza atan Emre Belözoğlu, transferde gözünü Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'a dikti. Orta sahadaki kuvvetliliğini arttırmak isteyen Belözoğlu, 27 yaşındaki oyuncuyu istiyor.

BAŞAKŞEHİR KİRALAMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun isteğiyle harekete geçen Başakşehir yönetimi, Ozan Tufan için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservisiyle transferi gerçekleştirmek istiyor.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir'in başında 31 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.90 puan ortalamasını yakaladı.

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