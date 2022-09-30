Emre Belözoğlu'nun tüm planları yıkıldı! ''Pes artık'' dedirtti

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istediğini ve katkı verebileceğini düşündüğünü belirttiği Mesut Özil, hüsrana uğrattı. Emre Belözoğlu'nun "Ondan ne alacağımı çok iyi biliyorum." dediği yıldız oyuncu sadece 28 dakika süre aldı ve takıma katkı sağlayamadı.

EMRE BELÖZOĞLU İSTEMİŞTİ



Süper Lig ekiplerinden Başakşehir yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna katmıştı. Turuncu-lacivertlilerde transferin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini ve bize katkı vereceğini düşündüğüm için istedim." demişti.

EMRE BELÖZOĞLU, "ONDAN NE ALACAĞIMI ÇOK İYİ BİLİYORUM" DEMİŞTİ

Mesut Özil transferini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Mesut'un kariyer finalini çok iyi bir şekilde yapmasını istiyorum. Ondan ne alacağımı çok iyi biliyorum. O da oynamak istiyor, iyi bir final yapmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

MESUT ÖZİL PLANI TUTMADI

Mesut Özil, Başakşehir'de de aradığını bulamadı. Turuncu-lacivertli formayla 3 resmi maçta forma giyen ve sadece 21 dakika süre alan yıldız oyuncu skora etki edemedi ve performansıyla adeta yoklara oynadı.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ise yıldız oyuncunun en az 3 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.