AA 31 Mart 2021 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:32

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, pro lisans sahibi çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.



EMRE BELÖZOĞLU, ERDİNÇ SÖZER'İ OYUNCULARA TANITTI

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Belözoğlu antrenman öncesi, yardımcı antrenör olarak sezon sonuna kadar göreve getirilen Erdinç Sözer'i oyunculara tanıttı.

Yaptığı konuşmada Belözoğlu, "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya'nın diğer liglerinde yıllarca görev yapmış, Türkiye'de de bir dönem Fenerbahçe'de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübesiyle bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin." değerlendirmesinde bulundu.

SÖZER: BU İMKANI BULDUĞUM İÇİN TEŞEKKÜRLER

Erdinç Sözer ise konuşmasında, "Bana sunulan bu imkan için müteşekkirim. Emre'ye yardımcı olmak, kalan haftalarda Fenerbahçe için her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan bölümünde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yapıp, çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Diego Perotti'nin düz koşulara devam ettiği, Sadık Çiftpınar'ın ise tedavisinin sürdüğü duyuruldu.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.