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Spor

Emre Can: Ciddi şekilde cezalandırılan basit hatalar yaptı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-0'lık skorla mağlup olan Borussia Dortmund'un deneyimli kaptanı Emre Can maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Emre Can: Ciddi şekilde cezalandırılan basit hatalar yaptı
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Borussia Dortmund'da Emre Can, karşılaşma sonrası sert bir değerlendirme yaptı.

Kulübün basın servisine konuşan Can, "Kötü oynadık, mücadelede çok yumuşaktık ve savunmada yeterince tutarlı değildik. Ayrıca, bu seviyede ciddi şekilde cezalandırılan basit hatalar yaptık. Bu yüzden kaybettik," ifadelerini kullandı.

Topu tutmakta zorlandıklarını belirten Emre Can, "Bu seviyede daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Maalesef topu tutmakta zorlandık. Barcelona farklı bir seviyedeydi," dedi.

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