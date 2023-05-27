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Spor

Emre Can: Şampiyonluğa çok yakındık, her şeyi yaptık ama olmadı

Şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Emre Can: Şampiyonluğa çok yakındık, her şeyi yaptık ama olmadı
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Şampiyonluğu Bayern Münih'e kaybeden Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Emre Can yaptığı açıklamada, "Çok yakındık, bizim için çok zor bir durum. Kimse takımı suçlayamaz, elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesi lider çıkmasına rağmen maçı kaybetmeleri üzerine ise başarılı oyuncu, "Bu açıklanabilecek bir durum değil. Dortmund dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, bunu bugün de görmüş olduk. 34 maç sonunda kim zirvedeyse o hak etmiştir. Önümüzdeki sezon yine geleceğiz." açıklamasını yaptı.

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