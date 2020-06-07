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Spor

Emre Can'dan Sancho'ya uyarı: ''Artık büyümesi gerek''

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho için takım arkadaşı Emre Can'dan eleştiri geldi.

07 Haziran 2020 Pazar 19:28 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 19:28
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İngiltere Milli Takımı ve Borussia Dortmund ile harikalar yaratan Jadon Sancho, sosyal mesafe kurallarına uymadığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir ceza aldı.

Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman oyuncusu Emre Can'dan takım arkadaşına davranışları nedeniyle eleştiri geldi.

Saçlarını kestirmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal eden genç yıldıza, Almanya Futbol Federasyonu'ndan para cezası geldi.

"ARTIK BÜYÜDÜĞÜNÜ KABUL ETMELİ"

Takım arkadaşı hakkında açıklamalarda bulunan Emre Can; "Bazı konularda daha disiplinli olması gerektiğini biliyoruz ama bunu kendisi de biliyor. Tek yapması gereken biraz akıllanıp artık büyüdüğünü kabul etmesi olacak. İleride yapacağı bu tip hatalar daha pahalıya patlayabilir." dedi.

Emre Can sözlerinin devamında; "Jadon'a doğru yolu göstermek gerek. Sadece sahada değil saha dışında da harika bir çocuk. Bütün bunları skandal yaratmak için yapmıyor. Belki de başka insanlara fazla güveniyor." dedi.

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