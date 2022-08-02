İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2022 Salı / 5 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9556
  • EURO
    18,4016
  • ALTIN
    1023.8
  • BIST100
    2657.09
Spor

Emre Çolak 1. Lig'e transfer oldu

Spor Toto 1. Lig takımı Göztepe, Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA2 Ağustos 2022 Salı 11:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı. Takıma tecrübeli isim olarak Samsunspor'dan eski yıldızı Yasin Öztekin'i dahil eden sarı-kırmızılılar, eski Galatasaraylı milli oyuncu Emre Çolak'ı da resmen renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Göztepe, Emre Çolak'ın transferini video kliple de taraftarına ve kamuoyuna duyurdu. Galatasaray altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılılarda 3 şampiyonluk kupası kaldırdı.

Emre, Galatasaray formasıyla ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kapılarını açan Emre, İspanya'da Deportivo La Coruna formasını giydi. Suudi Arabistan'da Al Wahda takımında da görev alan deneyimli futbolcu, Türkiye'de ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı. Emre geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir'de 7 karşılaşmaya çıktı. Emre Çolak kariyerinde 4 kez de A Milli Takım'da top koşturdu. Göztepe, yaz döneminde Yasin ve Emre'nin yanı sıra Palmer, Mammah, Yunus Emre, Uğur Kaan, Berkay, Hüsamettin, Berkin ve Ekrem'i de transfer etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.