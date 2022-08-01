Emre Çolak 1. Lig'e transfer oluyor

Göztepe'nin son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Emre Çolak'la görüşmelere başladığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 31 yaşındaki oyuncu, 15 sezon hem altyapıda hem de profesyonel takımda forma giydi.

Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşayan Emre, 2016-2017 sezonunda İspanya'ya Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da forma giyen Emre, Türkiye'de Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, Gürsel Aksel Stadı'nda'la oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini penaltıdanvekaydetti.