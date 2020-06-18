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Spor

Emre Çolak penaltı kaçırdı, Deportivo berabere kaldı

İspanya 2. Futbol Ligi'nin (LaLiga SmartBank) 33. haftasına deplasmanda Oviedo ile 2-2 berabere kalan Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak penaltı kaçırdı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:17
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Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında ev sahibi Oviedo iki farklı öne geçmesine rağmen karşılaşmanın uzatma dakikalarında golü bulan Deportivo bir puan almayı başardı.

Deportivo'da ilk 11'de forma giyen Emre Çolak, maçın 37. dakikasında kullandığı penaltı atışı kaçırdı. Emre, 58. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmada Oviedo'nun gollerini Luismi (Dk. 27) ve Barcenas (Dk. 45), Deportivo'nun gollerini de Peru Nolaskoain (Dk. 60) ve Sabin Merino (Dk. 90+1) kaydetti.

22 takımın mücadele ettiği 2. ligde sezonun tamamlanmasına 9 hafta kala, 37'şer puanla düşme hattında bulunan iki takımdan Deportivo 19. sırada, Oviedo da bir altında yer alıyor.

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