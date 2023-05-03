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Spor

Emre Çolak yine tutunamadı

Kişisel sebeplerden Türkiye'ye dönme kararı alan Emre Çolak, takımı Intercity ile olan sözleşmesini fesih edip İspanya'dan ayrıldı.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Emre Çolak yine tutunamadı
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İspanya 3. lig ekibi Intercity'de forma giyen Emre Çolak için flaş bir gelişme yaşandı.

Intercity'den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.

Kişisel nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönme kararı alan Emre Çolak, İspanya'dan ayrıldı.

ÖNCE FUTBOLU BIRAKTI, SONRA VAZGEÇTİ!

Emre Çolak, İspanyol ekibi Intercity'e transfer olduktan 17 gün sonra futbola veda kararı almış ancak sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Veda kararı için yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçtiğini şu ifadelerle açıklamıştı: "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız."

OYUNCUNUN KARİYERİ

Kariyerine Galatasaray'da başlayan kanat oyuncusu, Göztepe, Karagümrük, Başakşehir, Hatayspor, Deportivo ve Al-Wehda formaları giydi.Emre Çolak, Intercity ile toplamda 9 maça çıktı, gol veya asist katkısı yapamadı.

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