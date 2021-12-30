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Spor

Emre Çolak'tan Başakşehir'e 1,5 yıllık imza

Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak, Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:03
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Medipol Başakşehir, Emre Çolak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden Emre Çolak'ın transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi.

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