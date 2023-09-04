Emre Demir adım adım Gaziantep FK'ye!

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giyen Emre Demir'i transfer etmek için harekete geçti.
Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'nin genç yeteneği Emre Demir'i transfer etmek istiyor.
ONAY VERİLİRSE GİDECEK
Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde Emre Demir, kiralık olarak Gaziantep FK forması giyecek.
Gaziantep FK yöneticileri önceki akşam Fenerbahçe yöneticileri ile Emre Demir'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başladığı da söylendi.