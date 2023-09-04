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Spor

Emre Demir adım adım Gaziantep FK'ye!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Emre Demir'i kiralamak için harekete geçti.

4 Eylül 2023 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Emre Demir adım adım Gaziantep FK'ye!
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Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giyen Emre Demir'i transfer etmek için harekete geçti.

Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe'nin genç yeteneği Emre Demir'i transfer etmek istiyor.

ONAY VERİLİRSE GİDECEK

Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe'nin onay vermesi halinde Emre Demir, kiralık olarak Gaziantep FK forması giyecek.

Gaziantep FK yöneticileri önceki akşam Fenerbahçe yöneticileri ile Emre Demir'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başladığı da söylendi.

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