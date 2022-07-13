İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2022 Çarşamba / 14 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4587
  • EURO
    17,6461
  • ALTIN
    974.646
  • BIST100
    2408.08
Spor

Emre Demir, Barcelona'ya gitti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona'ya katılmak için İspanya'ya gitti.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emre Demir, yeni takımı Barcelona'nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya'ya gitti.

Kayserispor'dan, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, takım arkadaşları ile vedalaşarak İspanya'ya gitti. Geride kalan sezonun devre arasında Barcelona ile sözleşme imzalayan ancak sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalmasına karar verilen Emre Demir, yeni takımının kampına katılacak.

Emre Demir, yeni sezon öncesi Kayserispor'daki takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Emre Demir, takım arkadaşları ve teknik heyetimiz ile vedalaşarak Barcelona'ya gitti. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.