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Spor

Emre Demir, Başakşehir ile anlaştı

Süper Lig'de en genç yaşta gol atma başarısı gösteren Kayserispor'un 16 yaşındaki yıldızı Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:58
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Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Başakşehir bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Hem Şampiyonlar Ligi için mücadele edebilecek hem gelecek vaad eden futbolculardan oluşan "karma" bir kadro kurmanın planlarını yapan Başakşehir, Kayserispor'dan Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS

Sporx'in haberine göre, 16 yaşındaki Emre Demir ile kesin olarak anlaşma sağlayan Başakşehir, Kayserispor'un talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmeler yapıyor. Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.

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