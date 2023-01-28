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Spor

Emre Demir, Fenerbahçe yolunda

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen 19 yaşındaki Emre Demir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

28 Ocak 2023 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Emre Demir, Fenerbahçe yolunda
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Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.

Madrid merkezli Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna katacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-lacivertliler transferi 2 milyon Euro karşılığında tamamlayacak.

Emre Demir, bu sezon Barça Athletic'de 24 dakika süre buldu. Barcelona'nın B takımı İspanya'nın 3. lig seviyesinde mücadele ediyor.

Genç on numara oyuncusu Temmuz 2022'de bonservisiyle Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

19 yaşındaki oyuncu 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

KADRODAN ÇIKARILDI

Barcelona B takımı; oyuncunun geleceği netleşene kadar kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

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