Emre Demir, Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.
Madrid merkezli Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna katacak.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; sarı-lacivertliler transferi 2 milyon Euro karşılığında tamamlayacak.
Emre Demir, bu sezon Barça Athletic'de 24 dakika süre buldu. Barcelona'nın B takımı İspanya'nın 3. lig seviyesinde mücadele ediyor.
Genç on numara oyuncusu Temmuz 2022'de bonservisiyle Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.
19 yaşındaki oyuncu 2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
KADRODAN ÇIKARILDI
Barcelona B takımı; oyuncunun geleceği netleşene kadar kadrodan çıkarıldığını açıkladı.