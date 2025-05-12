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Spor

Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Geçen sezon Fenerbahçe'den Sakaryaspor'a kiralık olarak giden Emre Demir, yeşil-siyahlı ekibe veda etti.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Emre Demir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Demir, Sakaryaspor'daki kiralık döneminin ardından sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.

21 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından Sakaryaspor'a veda etti.

Emre Demir'in açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonluk hedefiyle büyük umutlarla geldiğim Sakaryaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum...

Sezon boyunca saha içinde ve dışında birçok zorluk yaşadık. Ancak ne olursa olsun, formayı terlettiğimiz her an takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sonuna kadar verdik. En büyük gücümüz ise her zaman arkamızda duran, desteğini hiç esirgemeyen büyük Sakaryaspor taraftarıydı.

Tatangalar, sizlerle aynı duyguları paylaşmak, o coşkuyu yaşamak benim için her zaman unutulmaz bir deneyim oldu. Göğsümde taşıdığım bu formayı onurla giydim, şimdi ise güzel anılarla ayrılıyorum.

Sakaryaspor camiası çok daha büyük başarıları hak ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda bu büyük kulüp layık olduğu yerlere ulaşır.

Hakkınızı helal edin, hoşça kalın... "

SAKARYASPOR PERFORMANSI

Sakaryaspor'da 32 maça çıkan Emre Demir, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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