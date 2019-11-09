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Emre Demir Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

Kayserispor forması giyen 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti.

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Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Maç 1-0 Gençlerbirliği lehine devam ederken 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir takımına 1-1 beraberliği getiren golü 71. dakikada attı.
 
Emre bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olmayı başardı. Emre'den önce rekor, 16 yaşındaki Enes Ünal'a aitti. Yine Batuhan Karadeniz, Serkan Bakan ve Kazım Nas da Süper Lig'de 16 yaşında gol atmayı başarmıştı. 
 
Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olan Emre Demir kimdir?
 
Kayserispor altyapısında yetişen Emre Demir, Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye ile futbola adım attı. 2014 yılında Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor'da çıktı. Emre, Barcelona altyapısında denenmiş ve yine PSG altyapısında eğitim almıştı.

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