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Spor

Emre Demir'in durumu ne olacak? Başka bir takıma...

Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı iddia edilen Emre Demir'in oynama garantili bir kontrat teklifi gelirse kiralık olarak gönderebileceği iddia ediliyor.

Sabah31 Ocak 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
Emre Demir'in durumu ne olacak? Başka bir takıma...
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Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, menajerler Ahmet Bulut ve Ömer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi.

GELDİĠİ GİBİ GİDEBİLiR

Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.

KARİYERİ

Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'va imza atmıstı.

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