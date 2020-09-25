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Spor

Emre Güral Ankaragücü'ne imzayı attı

Süper Lig'de başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü, Emre Güral ile anlaşmaya vardı. Forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 21:11 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 21:11
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Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, santrfor Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ankaragücü'nün başarısı için yoğun emek harcandığını ifade eden Başkan Fatih Mert, Emre Güral'ı Ankaragücü’ne kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirtti. Atılan imzanın camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle önümüzdeki haftalarda daha da güçlü bir Ankaragücü izlenebileceğini sözlerine ekledi.

Ankaragücü'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 31 yaşındaki Emre Gürel ise Başkent ekibinin başarılarına katkı sunmak istediğini söyledi.

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