Emre için Cim-Bom’a ret

Başkan Mustafa Cengiz, birkaç hafta önce transferin bittiğini ve Emre’nin takıma katılacağını açıklamıştı. Ancak geçen sürede bu transferde olumlu bir gelişme yaşanmazken, bir de menajer krizi patlak vermişti. İspanya’da yayınlanan El Mundo Deportivo Gazetesi, transferle ilgili farklı bir iddiayı ortaya attı. Gazetede yer alan haberde, Sarı-Kırmızılı kulübün, milli yıldız için Celta Vigo’ya 2 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferden de yüzde 50 pay teklif ettiğini ancak İspanyol yöneticilerin bunu geri çevirdiği iddiası dile getirildi. Öte yandan Emre Mor da menajeri konusunda bir açıklama yaparak, “Serhat Yılmaz’ı tanımıyorum. O benim menajerim değil. Benim menajerim Johan Wins. Bir başkası yok” dedi.